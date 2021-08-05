رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع إعداد خطط الكليات الاستراتيجية

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ماهر زنقورالمدير التنفيذي للمركز.

وحضر من المكتب التنفيذي للمركز د ابتسام تمساح ود. منار علي، ممثلين عن فريق المتابعة للخطة التنفيذية للجامعة.

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وخلال الاجتماع أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، أن الجامعة تتعهد بالدعم الكامل للكليات، سعيا وراء التقدم للاعتماد في القريب، ومثمنا دور مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بقواعد مسار الجودة في كل مؤسسات الجامعة للارتقاء بالمنظومة التعليمية التى تدعمها الدولة لمزيد من الرقى والازدهار للعملية التعليمية للوصول بالمنتج والمخرج التعليمى بما يحقق ويلبى رغبات سوق العمل من خلال منتج تعلمى راقى يحقق امال وطموحات القيادة السياسية التى لم تبخل على دعم منظومة التعليم والبحث العلمى بالجامعة.

وقال الدكتور ماهر زنقور مدير مركز ضمان الجودة وتقيييم الاداء بالجامعة، إن الاجنماع تناول مناقشة تطورات أداء الكليات في مسار الجودة والاعتماد واستعراض ما تم انجازه من معايير اعتماد الكليات، بالإضافة إلى إعداد خطط الكليات الاستراتيجية في ضوء خطة الجامعة.

ووضع خطة زمنية للعمل وقياس الأداء بكليات الجامعة وخلال الاجتماع تم عرضا جزء من سبل دعم الخطة التنفيذية ومراقبتها بالكليات مثل نموذج المتابعة الربع سنوي للخطة ونموذج تقييم اداء الكليات في ضوء خطة الجامعة الاستراتيجية والرامية للحصول على الجودة والاعتماد.