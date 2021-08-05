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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البروفايلو.. أحدث الطرق للعناية بالبشرة.. فيديو

صدى البلد

تحدثت الدكتورة نانسي أديب أخصائى الجلدية بعيادات نبض، عن تقنية البروفايلو والتى تعمل على تجديد نضارة البشرة وتقليل علامات التجاعيد وتقدم العمر.

 

وقالت أديب خلال حوارها ببرنامج “فى إيد أمينة”، المذاع عبر “صدى البلد 2"، تقديم أمينة شلباية، أن تقنية البروفايلو تساهم فى اعادة بناء الكولاجين فى البشرة، بعد  حقنها فى نقاط محددة بالوجه، وبدورها تنتشر فى باقى أجزاء الوجه مما يساعد على تحسن الجلد.

 

وأوضحت الدكتورة نانسى أديب أخصائى الجلدية بعيادات نبض، أن البروفايلو تساهم  فى شد الوجه وليس نفخه،لافتا إلى أن جلسة البروفايلو تتجدد كل 6 أشهر.
 

بدون أعراض جانبية.. منتج واحد يساعد على حل جميع أنواع البشرة.. تعرفي عليه


قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يحتوي على علبة واحدة تناسب البشرة الدهنية والجافة والحساسة، مشيرة إلى أنه يحتوي على مكونات طبيعية توازن بين فوائد البشرة.

 

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على مستخلص الشاى الأخضر، وهو جيد جدا للبشرة الدهنية، ومادة تقوم بعمل تقشير بدون وجود أعراض جانبية.

 

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي و خبيرة التجميل، إن كريم بينكي مناسب لأصحاب البشرة الحساسة؛ خاصة أنه يحتوي على معدن الزنك الذي يمنع التهاب البشرة، وبذلك يكون كريم بينكي مناسبا لكل أنواع البشرة بدون أي استثناء.

 

وتابعت أن كريم بينكي من الممكن استخدامه أكثر من مرة في اليوم، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية، ومرخص من قبل وزارة الصحة، ولكن لا يجب استخدامه أقل من مرتين يوميًا.

 

ولفتت خبيرة التجميل، إلى أن كريم بينكي سريع الامتصاص، ولهذا من الممكن وضعه، وبعد ذلك وضع الميك آب صباحًا بدون أي مشاكل، معقبة: "ممكن اعمل ترطيب بكريم بينكي، وبعد كده أضع المكيب آب".

 

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن صابونة بينكي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنها صابونة طبية لا تحتوي على أي مواد كيميائية، وتحتوي على زيت زيتون وفيتامين e.
 

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