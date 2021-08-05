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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اجتاز الفترة الأصعب.. تطورات الحالة الصحية لـ شريف دسوقي

شريف دسوقي
شريف دسوقي

كشف الفنان شريف دسوقي تطورات حالته الصحية وقال في تصريحات لـ صدى البلد، إنه اليوم استكمل علاجه بتركيب الطرف الصناعي ومتابعة التدرب عليه اليوم.

 

وأضاف: "اجتزت الفترة الأصعب، والقادم سهل، واللى حصلي منحة من الله ونعمة كبيرة، وأقول لجمهور انتظروني يوم 17 بمسرحية ياما في الجراب ياحاوي مع الفنان الكبير يحيي الفخراني".

 

لم يستسلم الفنان شريف دسوقي إلى الحادث الذي ألم به خلال الفترة الماضية الذي فقد على إثره قدمه اليسرى، بعد بتر ساقه بسبب إصابته بمرض السكري. 

 

ومر الفنان شريف دسوقي في مايو الماضي بأزمة كبرى بعد قرار الأطباء ببتر قدمه، خوفا على حياته، وتلقى دعما كبيرا من الجميع بداية من جمهوره وزملائه بالوسط الفني حتى رئاسة الجمهورية. 

 

ووقف الجميع بجانب شريف دسوقي للخروج من محنته، والعودة مرة أخرى إلى مهنتى التي أفنى سنوات عمره الماضية فيها، فكانت عودته سريعة من خلال عدد من الأعمال. 

 

وظهر الفنان شريف دسوقي في بروفات مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، مع الفنان الكبير يحيي الفخراني وهو جالس على كرسي متحرك.

وأعلن مجدي الهواري مخرج مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي " للنجم الكبير يحيى الفخراني والشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتجة للعمل عن إجازة الرقابة علي المصنفات الفنية للعرض بعد مشاهدة المسرحية  كاملة في عرض خاص مساء الأحد الماضي حضره الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين الذي فاجأ الجميع بحضوره إلى  مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس " ماركي" كايرو فيستفال سيتي.

 

وأبدى مجدي الهواري سعادته بإشادة الدكتور أشرف ذكي  بالأخراج ومستوي ماقدمته كايرو شو للمسرح في مصر من المتعة البصرية والثقافية وإحياء فن الاوبريت من جديد بأحدث التقنيات. 

وأعرب مخرج المسرحية عن تقديره الكبير لإشادة لجنة الرقابة بالمستوي الفني للعرض بكافة عناصره المختلفة، مؤكدا فخره بفريق العمل المتميز للمسرحية بداية من نجومها الكبار وصولا إلي أصغر عامل في المسرح. 

 

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني .

شريف دسوقي في الإنس والنمس 

يحتفل الفنان شريف دسوقي أيضا اليوم بالعرض الخاص لفيلمه الأحدث "الإنس والنمس" الذي يشارك في بطولته مع محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد كبير من النجوم. 

 فيلم "الإنس والنمس" يثمل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

الفنان شريف دسوقى ياما في الجراب ياحاوي يحيى الفخراني بمرض السكري رئاسة الجمهورية

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