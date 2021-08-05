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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين عن خسارة منتخب اليد: المدير الفني لم يقرأ المباراة جيدا

تامر أمين
تامر أمين

كشف الإعلامي تامر أمين، سبب خسارة منتخب اليد اليوم أمام فرنسا، وقال إن الطريقة التى لعب بها المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة اليد، كانت غير مناسبة للمباراة، معلقًا : "المدير الفنى لم يقرأ المباراة جيدًا".

 

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المباراة كانت تحتاج ترتيبا غير الذي قدم من المدير الفني لمنتخب مصر.


ولفت تامر أمين إلى أن السبب الثاني في الهزيمة هو إنقاذ حارس فرنسا 18 كرة، موضحًا أن حارس فرنسا كان له دور كبير فى هزيمة مصر اليوم.


وكشف تامر أمين، أن مصر قامت بتسديد كرات أكثر من منتخب فرنسا، ولكن حارس فرنسا تصدى لها.
 

 

أول تعليق من مدرب منتخب مصر لكرة اليد بعد الخسارة أمام فرنسا

 

علق الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد على الهزيمة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 27-23 في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتب باروندو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: لقد بذلنا قصارى جهدنا وهذا ما جعلها مباراة رائعة ... يأتي الآن الصراع على الميدالية البرونزية.

 

منتخب مصر ضد إسبانيا 
وخسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره فرنسا بنتيجة 27 – 23، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 “ طوكيو 2020 ”  والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 13 - 13، قبل أن يحصد منتخب الديوك الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، منافسه إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

موعد مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا
وتقام مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا يوم السبت المقبل في الساعة العاشرة صباحا.

 

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