فورد برونكو تستعرض قوتها الحقيقية داخل اختبارات داينو

اجتازت السيارة فورد برونكو اختبار جديد عبر جهاز الـ DYNO، و ذلك لقياس قدراتها القوية من ناحية الأداء الفني للمحرك، مع حساب إمكانية العزم و قوة التسارع، و تعد النسخة فورد برانكو واحدة من اقوى الإصدارات المطروحة من قبل الصانع الأمريكي، و هي المنافس الاوق للنسخة الامريكية أيضاً جيب رانجلر.

مواصفات فورد برونكو

ظهرت النسخة فورد برونكو مع اختبار DYNO بمحرك رباعي الاسطوانات ايكو بوست تيربو، سعة 2300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 275 حصان، و 420 نيوتن/مكتر من عزم الدوران، بينما تمكنت فورد برونكو بعد أن خاضت هذا الاختبار بالوصول إلى قوة 225.3 حصان عند 4.750 RPM، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 412 نيوتن/متر.

كما يمكن أن تصل قوة المحرك إلى 300 حصان، و 441 نيوتن/متر من عزم الدوران عند استخدام بنزين ممتاز فائق الجودة، و على الرغم من هذه النتائج التي حققتها برونكو اثناء الاختبار، كانت في استطاعتها أن تصل إلى سرعة تتعدى حاجز الـ 153 كيلومتر في الساعة، إذا لم تستخدم محدد السرعة.

و من المتوقع أن تأتي النسخة عالية التجهيز بالكثير من المفاهيم القوية، حيث تتمتع بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6 ايكوبوست، سعة 2700 سي سي، قادر أن ينتج قوة 330 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 563 نيوتن/متر، كما تتمتع السيارة بمظهر خارجي قوي يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب الكثير من المواصفات القوية و التي تتعلق بأنظمة السلامة و عناصر الأمان، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.