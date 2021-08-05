رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يكشف حقيقة تأثير الحرارة على انتشار كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الوضع الوبائي بمصر في تحسن مستمر، حيث وصلت الإصابات للحد الأدنى، وهذا الأمر جيد للغاية، لافتَا إلى أن عدد الوفيات يقدر بـ10 وفيات يوميًا، وهذا الأمر مطمئن، لكن الوضع الوبائي العالمي غير مطمئن بسبب انتشار متحور الدلتا سريع الانتشار، حيث تتوقع منظمة الصحية العالمية سيطرة المتحور الجديد على كل أنحاء العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث أي موجة جديدة، خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن فيروس كورونا من الفيروسات التنفسية التي من المفترض أن تتأثر بارتفاع درجة الحرارة، ولكن الموجات الثلاث جاءت في درجات حرارية عالية جدًا، وهناك بعض الدراسات أثبتت ان درجة الحرارة قد تؤثر على معدل انتشاره ، ولكنها لا تؤدي إلى انتهاء الفيروس، او منع الإصابة.

ولفت إلى ان جميع اللقاحات التي اعتمدت من قبل منظمة الصحة العالمية آمنة تمامًا، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول اشترطت بعض اللقاحات للسفر إليها، قامت الدولة المصرية بالعمل على توفير هذه اللقاحات لتسهيل سفر المواطنين، مضيفًا أن جميع اللقاحات فعالة، وتحمي من المضاعافات.

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الصحة: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232280 حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 51 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 284523 من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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