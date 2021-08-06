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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"شريكنا الأساسي"..السفير الروسي بالقاهرة: مصر هي الدولة المركزية في العالم العربي

مصر وروسيا
مصر وروسيا

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إنه من الصعب تحليل كل السياسة الخارجية الروسية، ولكن فيما يتعلق بمصر فأن بلادي دائمًا تتواصل مع مصر وتنطلق من أن الدولتين يجب أن يكون لديهم فهم كامل للعلاقات التاريخية منذ 60 عامًا مضت.

وأضاف "بوريسينكو" في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع على فضائية "TeN"، أمس الخميس، أن العلاقات المصرية الروسية في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي فأنها تشهد زخمًا وتطور بشكل كبير سواء في المجال الاقتصادي أو العسكري أو الساحة الدولية، موضحًا: "نحن ننطلق من أن العلاقات بين البلدين تستمر في التطور والتقدم ونأمل في أن مصر كانت وستظل شريكنا الأساسي لتفهمنا أن مصر هي الدولة المركزية في العالم العربي وقاعدة الدولة الإفريقية.

وتابع، أن روسيا تنظر لمصر بأنها شريك دولي مهم، وهو سبب توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا.

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سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع

2022

أشاد سفير روسيا في القاهرة جيورجي باريسينكو بالعلاقات الثنائية مع مصر والتي وصفها بأنها تشهد تطورا ديناميكيا على مستوى جميع المجالات، لافتا إلى أنه بحلول ربيع 2022 ستشهد روسيا ومصر أكثر من 100 حدث في كلا البلدين.

 

وقال السفير الروسي بالقاهرة، أمس الخميس، إن الدافع إلى تقوية العلاقات الثقافية والاتصالات العامة هو ما أعلنه الرئيسان فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي لإحياء عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر، والذي تم افتتاح برنامجه في دار الأوبرا في القاهرة في 18 يونيو بسيمفونية مجموعة الفلكلور الروسي الشهيرة Birch.

 

وأكد السفير باريسينكو أنه بحلول ربيع 2022، سيتم تنظيم أكثر من 100 حدث في كلا البلدين، مما سيسمح للروس والمصريين بالتعلم بشكل أفضل لفهم بعضنا البعض.

روسيا السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الإعلامي عمرو عبد الحميد موسكو السفير الروسي

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