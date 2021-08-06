زوج يذبح زوجته ويحاول الانتحار في مشاجرة بينهما بـ قليوب

شهدت قرية ميت نما بمركز قليوب في القليوبية حادثا مأساويا حيث ذبح زوج زوجته في مشاجرة نشبت بينهما في منزلهما بالقرية امام اطفالهما بسبب الخلافات الزوجية ومطالبتها له بمصروفات المنزل حيث انهال عليها بسكين ولم يتركها إلا جثة هامدة وبعد ذلك شرع في قتل نفسه وأصاب نفسه بالسكين وتم نقله والجثة للمستشفي.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة والإستعلام عن حالة الزوج المصاب والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفي.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ بقيام عامل بقتل زوجته بقرية ميت نما مركز قليوب بمنطقة مجمع المدارس.



انتقلت أجهزة الامن وتبين ان المتهم يدعي شهرته محمد شقاوة وتشاجر مع زوجته بسبب عدم تدبير مصروفات المنزل فقام بالتعدي عليها بسكين وقتلها امام طفلتيهما وحاول الإنتحار ولكن قام الاهالي بنقله للمستشفي للعلاج ونقل الجثة أيضا للمستشفي تحت تصرف النيابة وجاري معاينة موقع الحادث وبيان تفاصيله وملابساته.

من ناحية اخري أشعل أهالي ضحية أمين شرطة بوحدة مرور شبين القناطر فى القليوبية النيران بدراجته النارية والتجمهر على المزلقان مطالبين باتخاذ الإجراءات ضد أمين الشرطة.

وكانت مصادر بمستشفى قليوب التخصصي قد أعلنت وفاة "يسري م" 38 سنة أحد مصابي حادث إطلاق أمين شرطة الرصاص على المتوفى وشقيقه في مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على مخالفة مرورية بمنطقة مزلقان نوي مركز شبين القناطر.

ونشبت مشادة تطورت لمشاجرة أمين الشرطة المكلف بتسيير المرور في المنطقة والذي أطلق عدة أعيرة نارية مما تسبب في مصرع المجني عليه وإصابة شقيقه وتجمهر الأهالي بالمنطقة محاولين الفتك بالمتهم حيث تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وضبط المتهم والتحفظ على السلاح بحوزته.



حرر محضر بالواقعة وتم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى قليوب التخصصي وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقت أجهزة الأمن فى القليوبية إخطارًا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة مما استدعى أمين الشرطة المتهم لإطلاق الرصاص عليهما بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة، وأطلق عليهما الرصاص.



انتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي وتبين أنه في أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوي لتنظيم حركة المرور بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر شرع في تحرير مخالفة مرورية لأحد السيارات المارة بالمنطقة.



وعلى الفور تدخل كل من يسري م د وشقيقه سالم م د أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوي بجوار محطة القطار وحاول أحدهما منعه من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر فنشبت مشاجرة بينهم فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.



وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى في القليوبية فيما تجمهر مجموعة من الأهالي للفتك بأمين الشرطة، الذي اختبأ في غرفة الملاحظة بالمزلقان حتى تم التحفظ عليه من قوات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث وجرت المعاينة للمكان وجارى تفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان لمعرفة أسباب الحادث وحقيقة الواقعة ومتابعة حالة المصاب بالمستشفى.