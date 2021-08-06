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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار برنامج المناخ العالمي يكشف سر التغيرات المناخية الحالية

صدى البلد

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، إن ما يشهده العالم حاليا هو بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلي أن الاجتماعات الدورية لمؤتمرات المناخ تقدم تقارير حول هذه التغيرات.

وتابع علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" كان التوقع ان هذه الظواهر سوف تحدث خلال عام  2050 ثم قلنا أنها 2030 ثم 2025  ولكن من الواضح أن السيناريو حدث بشكل سريع للغاية".

وأوضح:" حدث انقلاب مناخي وأصحبنا نشاهد فصلين شتاء وفصل صيف وأختفي فصلين آخرين، معقبا:" حتى الشتاء والصيف لم يعد مستقرا وفي الصيف تشهد أياما باردة وفي الشتاء تشهد أيام حارة ونعيش الأن حقيقة التغير المناخي".

وأردف:"الاتحاد الأوروبي هو الكتلة الوحيدة التي تبدي الالتزام بخفض الانبعاثات أما الدول الكبرى لم تعد تلتزم مثل الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا".


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس غدا، كالتالي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 29
السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 26
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28
جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29

الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي درجات الحرارة المتوقعة الطقس درجات الحرارة التغيرات المناخية

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