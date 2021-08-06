شاهد.. بعد واقعة بيكا "شاكوش" أمام مارينا ٦ بسيارة فارهة لا تحمل لوحات

لم يمر سوى ساعات قليلة على واقعة ضبط المطرب الشعبي المعروف حمو بيكا أثناء تجوله فى شوارع الاسكندرية بسيارته الفارهة التي لا تحمل لوحات معدنية ، الا وتتكرر نفس الواقعة مع المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد ان تم ضبطه اثناء دخوله مارينا بالساحل الشمالي بسيارة التي لا تحمل لوحات معدنية .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة لمرور مديرية أمن مرسى مطروح قد فوجئت بسيارة لاند روفر بيضاء اللون بدون لوحات معدنية وحال دخولها من بوابة مارينا ٦ ، طلب ضابط المرور الاطلاع علي التراخيص وسأل علي عدم حمل السيارة لوحات معدنية بالمخالفة للقانون ، فعلل شاكوش بأن السيارة جديدة .

وقام ضابط المرور بحجز السيارة وشاكوش وتم تحرير محضر ضد المطرب حسن شاكوش بقسم شرطة مارينا.

وتم عرض شاكوش على نيابة العلمين المسائية التي تولت التحقيق معه .