آباء يلقون بأبنائهم في الشارع .. مأساة ٤ أطفال بالمنوفية

في واقعة لا يصدقها العقل ألقي أب وأم منفصلين ٤ من الأبناء أكبرهم طفل ٦ سنوات واصغرهم عام ونصف مصاب بثقب في القلب في الشارع رافضين استلامهم رغم كل المحاولات.

الواقعة شهدها مركز تلا بمحافظة المنوفية حيث قال أحد الأهالي أنهم فوجئوا بأربع أطفال في الشارع عقب انفصال الأب والأم الأكبر في الصف السادس الابتدائي والأصغر سنة ونصف فقط.

وأكد تواصلهم مع الأب الذي يقيم في الإسكندرية ولكنه رد قائلا " ارميهم في الشارع وسيبهم يموتوا .. سألته عن الطفل الأصغر قال إنه مريض بأزمة قلبية وسيبه يموت في الشارع".

وتابع، أنهم تواصلوا مع أسرة الام ورفضوا استلام الأطفال وأكد الجد " مالناش عيال وأمهم هتخلص العدة وتتجوز في القاهرة ومليش دعوة يموت ودول مش عيالنا أبوهم أخدهم بحكم محكمة".

فيما تدخل نائب محافظ المنوفية محمد موسي في محاولة لإنقاذ الأطفال ووجه وكيل وزارة التضامن للتحرك سريعا لكن الوقت متأخر، وأكد أنه في الصباح سيتم نقلهم لدار رعاية الأيتام.

فيما حاولت قوات الشرطة تسليم الأطفال لأسرة الام رفض الجد والخال استلام الأطفال رغم وعود أهالي القرية بإعطاء الأسرة مبالغ مالية شهري لكن رفض الأسرة كأن واضح حيث قال جد الأطفال " لو في أيدي مياه المحاية لهم مش هديهم المياه دي".



فيما تحاول قوات الشرطة إنهاء الأمر بالتواصل مع جد الأطفال.