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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثث ضحايا أمين الشرطة فى القليوبية

المتوفيان
المتوفيان

صرحت النيابة العامة فى القليوبية بدفن جثتي شقيقين لقيا مصرعهما فى واقعة إطلاق أمين شرطة الرصاص عليهما في منطقة نوى دائرة مركز شبين بسبب الخلاف على تحرير مخالفة لسيارة بمزلقان نوى عقب انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبى عليهما. 

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان،  لمعرفة أسباب الحادث وحقيقة الواقعة ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والتحفظ على المتهم.

كانت أجهزة الأمن فى القليوبية قد تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقان يملكان محل كاوتش بمنطقة نوى بمركز شبين القناطر وبعد تدخل الشقيقين نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما أمين الشرطة الرصاص إلى أن جاءت الأجهزة الأمنية وتم السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي.

وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوي لتنظيم حركة المرور بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر شرع في تحرير مخالفة مرورية لأحد السيارات المارة بالمنطقة فتدخل كلا من يسري محمد سالم، وشقيقه سالم، وحاول أحدهما منع أمين الشرطة من كتابة المخالفة، وأخذ القلم والدفتر فنشبت مشاجرة بينهم فاطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما مما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني في الفخد أدى ذلك لعمل نزيف له ليتوفى هو الآخر بعد ساعات من الإصابة، وصرحت النيابة بدفنهما.

فيما تجمهر مجموعة من الأهالي على كشك أمين الشرطة محاولين الفتك به ، كما قاموا بإشعال النيران في كشك المرور ، كما أشعلوا النيران بمزلقان نوى بشبين القناطر، ما أدّى إلى توقف حركة القطارات بخط شبين القناطر، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أمين الشرطة.

من ناحية اخرى شهدت قرية ميت نما بمركز قليوب في القليوبية حادثا مأساويا حيث ذبح زوج زوجته في مشاجرة نشبت بينهما في منزلهما بالقرية امام اطفالهما بسبب الخلافات الزوجية ومطالبتها له بمصروفات المنزل حيث انهال عليها بسكين ولم يتركها إلا جثة هامدة وبعد ذلك شرع في قتل نفسه وأصاب نفسه بالسكين وتم نقله والجثة للمستشفي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة والإستعلام عن حالة الزوج المصاب والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ بقيام عامل بقتل زوجته بقرية ميت نما مركز قليوب بمنطقة مجمع المدارس.

انتقلت أجهزة الامن فى القليوبية وتبين ان المتهم يدعي شهرته محمد شقاوة وتشاجر مع زوجته بسبب عدم تدبير مصروفات المنزل فقام بالتعدي عليها بسكين وقتلها امام طفلتيهما وحاول الإنتحار ولكن قام الاهالي بنقله للمستشفي للعلاج ونقل الجثة أيضا للمستشفي تحت تصرف النيابة وجاري معاينة موقع الحادث وبيان تفاصيله وملابساته.

القليوبية شبين القناطر المرور الأجهزة الامنية حركة المرور كاميرات المراقبة توقف حركة القطارات

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