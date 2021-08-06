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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

استمرار اختبارات المدربين للتدريب المجاني على 5 برامج متخصصة وشهادة دولية من "هواوي"

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة استمرار اختبارات المدربين حتي استيفاء العدد المطلوب، للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي (اتصالات، وحاسبات) ، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ، وخريجي قسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، و2019، و 2020)، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هوواي للتكنولوجيا مصر".

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن التقديم مستمر أونلاين لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي:

http://trmom.manpower.gov.eg

 وأشار  وزير القوي العاملة إلى أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة "هوواي للتكنولوجيا مصر" يعد تعاونا مثمرا في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مضيفا أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي :

Artificial Intelligence

BIG Data

Cloud computing

Routing And Switching

Security Training

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد عقد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكتولوجيا المعلومات لاستهداف تدريب ما يقرب من 40 ألف خريج ،مشيراً إلى أن شركة " هواوي مصر " من خلال برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 "ITB "ICT Talent Bank، وتسعى لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات بهدف الدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.

 

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وزارة القوى العاملة إستمرار اختبارات المدربين حتي استيفاء العدد المطلوب للتدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي اتصالات وحاسبات وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات وخريجي قسم إدارة الأعمال محمد سعفان وزير القوى العاملة هوواي للتكنولوجيا مصر

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