مصرع وإصابة 15 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الواحات البحرية الفرافرة

لقي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون على الأقل فى حادث تصادم سيارة نقل محملة بالخضار وأتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات بطريق الواحات البحرية القاهرة.

تلقى مرفق الإسعاف بالواحات البحرية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الواحات البحرية بين سيارة نقل محملة بالخضار يستقلها شخصان من مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وأتوبيس تابع لإحدى شركات البترول.

ونتج عن الحادث، مصرع خمسة أشخاص كحصيلة أولية، بالإضافة الى إصابة 10 آخرين على الأقل.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والوفيات إلى المستشفيات، وجار رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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