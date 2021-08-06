اليوم.. حفل بلاك تيما في ساقية الصاوي

يستعد فريق بلاك تيما، الغنائي لإحياء حفل اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس على خشبة مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل : ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب - خماسى (نوبى) - روك، مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.



تأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائها الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده، وكانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".



يذكر أن قدم فريق بلاك تيما مؤخراً حفل غنائي في ساقية الصاوي ايضاً كما قدموا حفل غنائي على خشبة مسرح الزمالك وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.