استشاري يوضح خطورة التدخين والسجائر الإلكترونية على الرئة

كشف عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية، عن طرق حماية الرئة من الأمراض، قائلا: يجب علينا الابتعاد عن التدخين، لأنه يعمل على تدمير الرئة ويجعلها عرضه للالتهابات بشكل كبير، متابعا: التدخين يقتل الوسائل الدفاعية للجها التنفسي، خاصة الأهداب المبطنة للرئة.



وفيما يخص مريض كورونا، شدد على ضرورة التوجه إلى طبيب أمراض صدرية فور الإصابة للتأكد من سلامة الرئتين والعمل على حمايتها من التدهور عن طريق الأدوية.

وأضاف "عصام المغازي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن شرب السوائل يقي بنسبة كبيرة من الإصابة بفيروس كورونا، متابعا: الخضروات والفواكه تعمل يعملان على تحسين كفاءة الجهاز التنفسي.

وأوضح أن تأثير الإصابة بفيروس كورونا على المدخن أصعب بكثير من تأثير الإصابة على الغير مدخن، منوها إلى أن السجائر الإلكترونية تؤثر بشكل كبير على الرئة، ويمكن أن تتسبب في حدوث الإصابة بسرطان الرئة.

