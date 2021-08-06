علاج الشعر الجاف بخلطات طبيعية.. وصفات من مطبخك

لا يمتص الشعر الجاف أو يحتفظ برطوبة كافية للحفاظ على ملمسه ولمعانه ، لذلك قد يبدو باهتًا وهشًا، على الرغم من أنها قد تبدو غير صحية ، إلا أنه من غير المحتمل أن تكون مشكلة صحية تسبب جفاف الشعر في معظم الأحيان.

يمكن أن يحدث الشعر الجاف بسبب العديد من العوامل ، منها:-نقص غذائي

-التعرض المفرط للشمس

-ملامسة الماء المكلور

-غسل الشعر الزائد

-استخدام منتجات وأدوات تصفيف الشعر

-استخدام منتجات الشعر الخشن

قد تكون بعض الأسباب الطبية المحتملة للشعر الجاف هي فقدان الشهية العصبي ، ومرض مينكس ، وقصور جارات الدرقية ، وقصور الغدة الدرقية ، وغيرها من الاضطرابات الهرمونية.

خلطات طبيعية علاج الشعر الجاف

يمكن للأشخاص استخدام خلطات طبيعية لعلاج الشعر إذا أصبح جافًا وهشًا، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday ، أبرزها:



-استخدام الزيوت الساخنة

يعتبر زيت الزيتون من أشهر الخلطات الطبيعية للشعر الجاف، إلى جانب زيت الزيتون يمكن أيضًا استخدام ما يلي بنتائج جيدة:

زيت جوز الهند

زيت اللوز

زيت الخروع

زيت الجوجوبا

زيت الذرة

كل هذه الزيوت غنية بفيتامين E ومضادات الأكسدة وتساعد على سد طبقة الشعر الخارجية أو الجلد بالرطوبة ، وبالتالي إصلاح التلف.

لتحضير هذا الخلطة الطبيعية :

دافئ ولكن لا تغلي حوالي نصف كوب من الزيت.

دلكيه بلطف على الشعر لبضع دقائق.

غطي الشعر بمنشفة دافئة.

اتركيه لمدة 30-45 دقيقة أو بين عشية وضحاها.

بعد هذا الوقت ، اغسلي الشعر بالشامبو واشطفيه.

سيعمل هذا العلاج على تقوية الشعر الجاف وإضافة لمعانه.

- وضع قناع زيت جوز الهند

زيت جوز الهند له تأثير مهدئ ومرطب عند وضعه على الشعر.

يمكن للأشخاص تحضير قناع شعر بسيط عن طريق غلي أوراق الكاري بزيت جوز الهند لمدة 2-3 دقائق وتركها لترتاح في مكان بارد لبضعة أيام.

عندما يبرد الخليط ، يمكن فركه برفق في الشعر وفروة الرأس بأطراف الأصابع وتغطيته بمنشفة دافئة، يجب تركه بعد ذلك لبضع دقائق قبل شطفه.

-استخدام خليط من البيض والمايونيز

يحتوي البيض والمايونيز على الكثير من البروتين الذي يساعد على تقوية الشعر وتقويته واستعادة الرطوبة للشعر الهش أو الجاف جدًا.

يمكنك تحضير أحد هذه الخلائط القائمة على البروتين في المنزل بالطرق التالية:

تُخفق بياض بيضة مع ملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر.

ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس.

تدليك بأطراف الأصابع في حركات دائرية لبضع دقائق.

اشطفي الشعر بالماء البارد ثم اغسليه بالشامبو.

أو:

اخلطي ثلاث بيضات في وعاء.

أضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل.

ضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس.

قم بتغطية الرأس بغطاء بلاستيكي أو غطاء استحمام لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

اشطفي الشعر بالماء البارد والشامبو.

أو:

بللي الشعر بالماء الدافئ وضعي عليه بلطف طبقة سميكة من المايونيز.

قومي بتدليك الشعر وفروة الرأس بلطف ، ودلكيها من خلال خصل الشعر حتى الأطراف.

غطي الرأس بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة.

اشطفي الشعر بالماء البارد والشامبو.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الجاف



يؤثر الطقس البارد دائما على الجسم و بالأخص الشعر وفروة الرأس، في فصل الشتاء يعاني الكثير من مشكلة الشعر الجاف حيث يمكن للرياح والتدفئة الداخلية المستمرة أن تجفف الشعر والجلد ، بينما ارتداء القبعات يمكن أن يسبب التلف والكسر.



خلال فصل الشتاء ، من المهم العناية بشعرك لمنع تلفه والحفاظ عليه بصحة جيدة، نصح موقع thehealthy بتجربة وصفة طبيعية لعلاج الشعر الجاف للاستمتاع بخصلات أكثر صحة طوال الموسم.



إصلاح ضرر الشعر الجاف بالأفوكادو

إليك كيفية إصلاح الشعر التالف بفاكهة شائعة لديك على الأرجح في مطبخك، اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة مع بيضة واحدة ، ثم ضعي هذا العلاج المنزلي على الشعر الرطب.

يقول ستيفن سانا ، خبير الألوان في صالون بيير ميشيل في مدينة نيويورك ، إن الأفوكادو غني بالفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن التي ستساعد في استعادة لمعان شعرك الجاف.

اتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل ، ثم اشطفيه عدة مرات، كرر مرة واحدة في الأسبوع للشعر التالف ومرة في الشهر لشعر صحي.

استخدام الأفوكادو لعلاج الشعر الجاف

الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية الصحية والبروتينات التي لا تفيد فقط عند تناولها ، ولكن يمكن أن تساعد أيضًا في تنعيم الشعر المتطاير، منع الضرر بعلاج الأفوكادو الطبيعي. اهرسي نصف ثمرة أفوكادو وافركيها على شعر نظيف ورطب، اتركيه لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفيه بشعر دافئ. ضع العلاج مرة في الشهر أو حسب الحاجة.



البيض لعلاج الشعر الجاف

البروتين الموجود في البيض يمكن أن يعمل كمرطب طبيعي، تم استخدام هذا العلاج الطبيعي لأجيال ، كما يبدو غريبًا ، يعمل في الواقع عجائب لتقوية خصلات الشعر ومنع التكسر لأنماط أطول.

اخفقي بيضة واحدة ودلكيها في شعرك وفروة رأسك.

دع البيضة تجلس لمدة تصل إلى 20 دقيقة أو بقدر ما تستطيع

تحصل على القليل من الرائحة الكريهة.

اشطف البيضة جيدًا باستخدام الماء البارد ، لأن الماء الدافئ يمكن أن يطبخ البيضة بالفعل ، مما يترك قطعًا عالقة في شعرك يصعب إزالتها.

لا تستخدمي هذا العلاج أكثر من مرة في الشهر ، حيث يمكن أن يكون له تأثير معاكس إذا تم استخدامه كثيرًا ويجعل شعرك هشًا.

علاج الشعر الجاف بوصفات طبيعية



عندما تشعر بجفاف ملمس شعرك ، فقد يكون أيضًا هشًا ويصعب تصفيفه، لكن لا يعني وجود الشعر الجاف أن لديك مشكلة صحية أكبر ، أو أن هناك أي شيء خاطئ في شعرك.

يمكن أن يساهم التعرض لأشعة الشمس والتصفيف بالحرارة والرطوبة والتدخين وغير ذلك في تلف الشعر وجفافه.

كشف موقع healthline، بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها إذا كنت ترغب في تقليل جفاف الشعر.



-استخدام قناع الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ويحتوي على نسبة عالية من الرطوبة ، مما يجعله مناسبًا لعلاج الشعر الجاف.

بسبب خصائصه المفيدة ، قد يمنع الموز تقصف الأطراف ، وينعم الشعر ، ويحسن مرونته.

للاستفادة من هذه الفوائد ، اهرسي موزة واحدة وافردها جيدًا على الشعر ، من الجذور إلى الأطراف، اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.



-أطعمة صحية للشعر

تناول الطعام الصحي ، وإدخال أوميغا 3 ومضادات الأكسدة في النظام الغذائي للشخص يمكن أن يجعل الشعر يبدو أكثر صحة ولمعانًا.

المنتجات التالية غنية بتلك المركبات المفيدة ، ويمكن لأي شخص تضمينها في نظامه الغذائي:

الأسماك الدهنية ، بما في ذلك السلمون والماكريل والسردين والتونة

المحار

توت

طماطم

عين الجمل

بروكلي

- تناول المكملات

يمكن أن يساعد تناول المكملات الغذائية الصحيحة أيضًا في استعادة لمعان الشعر. تشمل المكملات المفيدة ما يلي:

أوميغا 3: هو حمض دهني مفيد للحفاظ على ترطيب الشعر. يمكن للناس الحصول على أوميغا 3 عن طريق تناول كبسولة واحدة إلى ثلاث كبسولات سعة 250 ملليجرام (مجم) من زيت لسان الثور أو زيت بذور الكتان أو زيت زهرة الربيع المسائية مرة إلى ثلاث مرات في اليوم.

الفيتامينات: يمكن أن يساعد تناول فيتامين A و C والبيوتين (يُسمى أحيانًا فيتامين H) ومكملات الحديد في جعل الشعر يبدو أكثر صحة ولمعانًا.

-عسل

العسل مرطب طبيعي ، مما يعني أنه يمكن أن يجتذب الرطوبة لشعرك ويبقيه، على الرغم من أنه قد يبدو لزجًا بعض الشيء ، إلا أن علاج العسل بسيط جدًا.

اخلطي نصف كوب عسل مع نصف كوب زيت زيتون، اغسلي شعرك ثم دلكي المزيج بداخله وهو لا يزال رطبًا، ابدأ من فروة الرأس ، واعمل على الجذور من هناك.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الدافئ.

استخدم العلاج مرة واحدة في الشهر أو أكثر حسب الحاجة.

