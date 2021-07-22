للفتيات.. نصائح عند استخدام الاستشوار يوميا

استخدام الاستشوار يوميا، يجعل الشعر يبدو رائعًا، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن التعرض للحرارة يضر بشعرك تمامًا، يمكن أن ينتهي شعرك بالجفاف أو التطاير أو الأطراف المتقصفة ، وهذا ليس بالأمر الجيد أبدًا.



إذا كنت قلقًا من أنك ستقلي شعرك باستخدام مجفف الشعر المتكرر فهناك عدة نصائح عند استخدام الاستشوار يوميا، قدم موقع wikihow، بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل الضرر الناتج عن الحرارة .



نصائح عند استخدام الاستشوار يوميا

-شراء مجفف شعر عالي الجودة

إذا كنت تستطيع شراء مجفف عالي الجودة من متجر مستلزمات التجميل، فبعضها متطور للغاية بحيث يحتوي على قرص يتيح لك التحكم في درجة الحرارة الفعلية للشعر، لن يرغب معظم الأشخاص في التفاخر بهذه الطريقة ، لذا تأكد فقط من شراء مجفف مع إعدادات باردة ودافئة وساخنة، لا تشتري أحد المجففات المنخفضة التي تحتوي على إعداد واحد فقط.

احرصي أيضًا على شراء ملحقات لمساعدتك على تصفيف شعرك ، بما في ذلك فوهة لتوزيع تدفق الهواء بالتساوي وموزع لتوزيعه على مساحة كبيرة من الشعر، إذا كنت لا تعرف أين تجد متجرًا لأدوات التجميل ، فاسأل مصفف الشعر الخاص بك عندما تقص شعرك في المرة القادمة.

-اضبطي درجة حرارة مجفف الشعر حسب ملمس شعرك

سوف يسخن الشعر الرقيق أكثر من اللازم ويحترق بسرعة أكبر ، لذلك يجب تجفيف الشعر الناعم بدرجة حرارة منخفضة، قد يتطلب الشعر الكثيف أو المجعد إعداد حرارة أعلى لإنجاز المهمة ، لكن لا تفرط في تعريض أي شعر للحرارة.

- عالجي شعرك مسبقًا بمنتجات الحماية قبل تعريضه للحرارة من مجفف الشعر

استخدمي أصابعك أو المشط لتوزيع المنتج بالتساوي على شعرك

ستمنحك رحلة أسفل ممر العناية بالشعر في متجر البقالة المحلي المزيد من خيارات الحماية من الحرارة التي تعرف ما يجب فعله بها.

تأتي هذه المنتجات في مجموعة من طرق السليمة ، من الكريمات إلى البخاخات - جرب عدة أنواع مختلفة من المنتجات لمعرفة الأفضل بالنسبة لك.

ابحث عن المنتجات التي تحتوي على السيليكون، وهو جيد بشكل خاص في حماية الشعر.

