الحماية المدنية تنقذ موقف أحمد حلمي من كارثة

أنقذت الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور، موقف أحمد حلمي برمسيس من كارثة محققة، بعد اشتعال النيران فى كشك وامتدت النيران لكشكين آخرين، دون إصابات.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا بنشوب حريق فى أكشاك بموقف أحمد حلمي بمنطقة رمسيس.

على الفور تم توجيه سيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقي الأكشاك المجاورة، حيث إن الموقف ملىء بالأكشاك والباعة الجائلين.

وتبين من المعاينة، أن الأكشاك الثلاثة المحترقة، على مساحة ٢ متر للكشك الواحد، تم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.