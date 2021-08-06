بعد إصابته بكورونا.. تحسن حالة بحار فلبيني وخروجه من حميات بورسعيد

قدم بحار فلبيني الجنسية الشكر للطاقم الطبي بمستشفى حميات بورسعيد بعد أن تحسنت حالته الصحية.

كان البحار، تم حجزه بمستشفى حميات بورسعيد قبل أسبوعين إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أعلن الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ان البحار الفلبيني نقل إلي مستشفي حميات بورسعيد وحالته الصحية حرجة نتيجة تدهور وظائف الجهاز التنفسي أثناء وجوده علي متن السفينة التي يعمل عليها لدي مرورها في قناة السويس

و اضاف ابوهاشم أن فريق طبي من إدارة الحجر الصحي بمديرية الصحة بالانتقال الي السفينة و إجراء الفحص الطبي عليه و تبين أن حالته الصحية حرجة أثر تدهور في كافة وظائف التنفس و تم اتخاذ قرار بإنزاله تحت غطاء كامل من الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية و نقله إلي الرعاية المركزة بمستشفى حميات بورسعيد.

واشار ابو هاشم أنه تم التعامل مع الحالة وفق خطة علاجية خاصة به في ضوء بروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة المصرية إلي أن تحسنت حالته الصحية و ثبت سلبية المسحة الخاصة به و خروجه خروج تحسن من المستشفى.

هذا وقدم الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد الشكر ولكافة العاملين بمستشفى حميات بورسعيد علي ما يقومون به من جهد كبير في سبيل خدمة المرضي بشكل يرضي احتياجاتهم و تطلعاتهم .

كما قدم وكيل صحة بورسعيد الشكر لكافة الاطقم العاملة بإدارة الحجر الصحي علي ما يقومون به من جهد .

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