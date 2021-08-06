سكان المطرية يشكون من انتشار الإشغالات بالمنطقة

أرسل القارئ عبد الله محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من الإشغالات بالمنطقة.

وقال محمد في شكواه نعاني نحن سكان شارع السوق شارع زغلول كليني خلف قسم المطرية الشارع بأكمله إشغالات من بائعي الخضار وبائعي الشاي وتكاتك مركونة بالشارع ممن تعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة والحفاظ علي المظهر الحضاري للمنطقة.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.