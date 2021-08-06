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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل وفدا من قبيلتي العبابده والبشارية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبلت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمقر نواب التنسيقية، وفدا من قبيلتي العبابده والبشارية.

 

وكان في استقبال الوفد، بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس الأمناء، وأعضاء التنسيقية بمجلس النواب، النائب علاء عصام والنائب أحمد ناجي والنائب محمد اسماعيل، والنائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس كريم عبد العاطي المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


تضمن اللقاء جولة داخل مقر أعضاء التنسيقية، وحضور تدريب بعض الأعضاء الجدد بالتنسيقية بقيادة النائب أكمل نجاتي وتم تسليم درع التنسيقية للشيخ سر الختم شيخ مشايخ العبابده واستلم عنه محمد سر الختم، كما تم تقديم درع التنسيقية للشيخ سدو شيخ البشارية، بحضور  أعضاء الوفد، مصطفي كنشيب وناصر عوض وعبد الله كنشيب وعيد نور ومحمد نصر .


وتطرق اللقاء لعدد من المشكلات  بجنوب البحر الأحمر وطرح عدد من الحلول الممكنة وما تم إنجازه منذ أخر زيارة لوفد التنسيقية بجنوب البحر الأحمر منذ ما يقرب من عام.

التنسيقية مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العبابدة البحر الأحمر جنوب البحر الاحمر

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