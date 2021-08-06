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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير اليابان بالقاهرة:سعداء للمشاركة مع مصر فى بناء المتحف المصرى الكبير

السفير الياباني بالقاهرة
السفير الياباني بالقاهرة

قال نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، إن أولمبياد طوكيو 2020 هى الأصعب فى التاريخ بسبب فيروس كورونا.

وتابع ماساكي خلال حواره مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" اليابان تربطها علاقة جيدة بمصر حيث تعد اليابان مستخدم كبير لقناة السويس، ونهدف لتطوير القناة لانها معبر طوكيو إلي أوروبا".

وأوضح السفير الياباني: "اليابان تدعم السلام في افريقيا ونقوم بالكثير من العمل لتعزيز السلام في القارة السمراء، ومصر شريكة في ذلك، لافتا إلي أن  العلاقات المصرية اليابانية تطورت فى الفترة الأخيرة بعد الزيارات المتبادلة للقيادات والمسئولين فى البلدين".  
 

وأردف: "العلاقات مع مصر عمرها  80 عاما ولدينا تعاون وثيق مع مصر فى الأمن الإقليمى، ونحن سعداء للمشاركة مع مصر فى بناء المتحف المصرى الكبير والذي سيكون رمزا كبيرا في القاهرة".


وأكمل نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة:" لدينا ما يقارب عن 50 شركة يابانية فى مصر يعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل وهناك خطة لزيادة الشركات بالدولة". 
 

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شاهد.. اليابان تحيي ذكرى 76 عاما على القصف النووي لـ هيروشيما

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنون “اليابان تحيي ذكرى 76 عاما على القصف النووي لهيروشيما”.

ووفقا للتقرير، أحيت اليابان الجمعة ذكرى القصف الذري لمدينة هيروشيما في السادس من أغسطس 1945 وسط جدل مرتبط برفض اللجنة الأولمبية الدولية الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت خلال دورة الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو.

وحضر ناجون وأقرباء عدد من الضحايا وقلة من المسؤولين الأجانب المراسم التي جرت صباحا في المدينة الواقعة في غرب اليابان لتكريم ذكرى الضحايا والدعوة إلى السلام في العالم.

وبسبب وباء كوفيد وكما حدث في 2020، لم يدع جمهور كبير إلى المراسم، لكن تم بث وقائعها مباشرة على الانترنت.


ووقف المشاركون الذين وضعوا كمامات وارتدى معظمهم ملابس باللون الأسود، دقيقة صمت عند الساعة 08,15 ساعة سقوط القنبلة الذرية الأميركية على المدينة قبل 76 عاما.

وقال رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي في كلمة إن هذه المأساة "علمت الإنسانية أن تهديد الآخرين من أجل الدفاع عن النفس لا يفيد أحدا".

وكان ناجون وبلدية هيروشيما اقترحوا مؤخرا على اللجنة الأولمبية الدولية دعوة الرياضيين المشاركين في الأولمبياد إلى الانضمام دقيقة الصمت هذه من طوكيو.

لكن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ رد على الاقتراح بالتأكيد في رسالة أن الحفل الختامي للأولمبياد الأحد سيشكل فرصة لتكريم جميع ضحايا الأحداث المفجعة في تاريخ العالم.

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