بـ الروج الأحمر.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري |شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام".

وظهرت ياسمين صبري بلوك ذي ألوان متعددة، حيث ارتدت فستانا مزركشا بألوان متعددة، مع بعض الأكسسوارات ذهبية اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري علي وضع أحر شفاه باللون الأحمر الجريء، رافعة شعرها إلى أعلى.

أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضع صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.