حسام موافى يوضح علاقة المرض النفسي بالطموح.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الحالة النفسية تختلف عن الأمراض العقلية تمامًا، مضيفًا أن آلام المفاصل والعضلات، والمغص، والصداع، قد يرجع سببها إلى مرض نفسي.

وتابع «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرض النفسي يتناسب مع الطموح، وربما ينتج عن الرغبة في تحقيق أشياء، لم تحدث، كما أنه لا علاقة له بالحالة الاجتماعية.

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الشباب بضرورة أن يكون الطموح متناسب مع الإمكانيات المتاحة يدًا بيد، موضحًا أنه عند اختيار آمال كبيرة تفوق قدرة ومعرفة الشخص، ويصعب عليه تحقيقها قد يصاب حينها بحالة نفسية.



حسام موافي يحذر من النهجان: «إجري على الدكتور».. فيديو

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أفضل تصرف عند اكتشاف حالة ضيق التنفس بعد بذل مجهود صغير، هو التوجه إلى الطبيب فورًا، معلقًا: «إجري على الدكتور»

وتابع ، أنه أحيانًا قد لا يكون هناك مشكلة لكن غالبًا ما يعاني مريض ضيق التنفس من مشكلات في الرئة أو حساسية الصدر، أو مشاكل في القلب.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه يفضل إجراء موجات صوتية على القلب قبل الذهاب إلى الطبيب لتوفير الوقت، محذرًا من أن النهجان عرض مهم جدًا، ويجب الانتباه له ومعالجته فورًا.