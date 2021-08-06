وزيرة التضامن تزور جمعية بورسعيد النسائية لرعاية الأيتام

زارت وزيرة التضامن نفين قباج، اليوم الجمعة، جمعية بورسعيد النسائية لتحسين الصحة لرعاية الأيتام ببورسعيد، للاطمئنان على أبناء الدار وسماع شكواهم تلبية متطلباتهم.

التقت وزيرة التضامن مع اطفال اليوم مع بنات جمعية بورسعيد النسائية لتحسين الصحة، وبرفقتها الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن بمحافظة بورسعيد .

وكانت وزيرة التضامن نيفين القباج، شاركت 125 طفلا وطفلة من الأيتام، رحلة صيفية في بورسعيد، تلبية لرغبة أبناء فريق كورال مصر محافظة بورسعيد، وقدمت "بورترية صور" إلى مشرفة دار الأيتام؛ تعبيرا عن امتنانها لما قدمته المشرفة للأطفال اليتامي من حب ورعاية.



جاء ذلك، تلبية من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لرغبة 125 ابنا وابنة من الأيتام، بوجودها معهم بشكل شخصي، وليس رسميا، للاستمتاع بالنزهة الصيفية في بورسعيد.

والتقت وزيرة التضامن مع أطفال كورال مصر، بالمدينة الشبابية في بورسعيد، واستمعت لطلب وحلم كل ابن من أبناء الفرقة على حدةٍ، في حضور المايسترو سليم سحاب.

وأكدت وزيرة التضامن نيفين القباج فى تصريح خاص لصدى البلد، أن محافظة بورسعيد تندرج فى المرحلة الثانية بالمشروع القومي لرئاسة الجمهورية 'حياة كريمة'، وتشهد تنمية فى جميع القطاعات، ويتوافر بها فرص عمل كثيرة، تسمح بتوفير حياة كريمة لجميع أبناء الإقليم.

وأضافت وزيرة التضامن، أن تطبيق مشروع حياة كريمة، يتم؛ طبقا لترتيب يصدر عن رئاسة الجمهورية، بأولوية القرى الأكثر احتياجا، فالأقل، لافتة إلى أنه فى محافظة بورسعيد، تأتي بعد الانتهاء من 20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى لتطبيق حياة كريمة، وهم الأكثر احتياجا، فعليا؛ لرفع مستوى المعيشة لديهم.

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