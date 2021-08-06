رسميًا.. توتنهام يعلن التعاقد مع كريستيان روميرو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدافع الأرجنتينني كريستيان روميرو، قادمًا من أتالانتا الإيطالي.

ولم يعلن النادي عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة، لكن التقارير الصحفية أشارت إلى أن اللاعب وقع لمدة 5 مواسم مقابل 55 مليون يورو.

ورحب نادي توتنهام بمدافعه الجديد، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي سيرتدي القميص رقم 4 مع السبيرز.

جدير بالذكر أن روميرو تُوج مع منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي استضافتها البرازيل

ويأتي إعلان توتنهام عن إتمام الصفقة، بعد قيام أتالانتا بتفعيل بند الشراء في عقده مع نادي يوفنتوس، مقابل 16 مليون يورو.

وأصبح روميرو ثالث صفقات توتنهام للموسم الجديد، بعد التعاقد مع الإيطالي جوليني، حارس مرمى أتالانتا على سبيل الإعارة، والإسباني بريان جيل قادمًا من إشبيلية.