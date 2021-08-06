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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق سفاجا - القصير إلى 5 وفيات

حادث
حادث

ارتفع عدد ضحايا حادث  تصادم ملاكى ونقل بطريق سفاجا القصير إلى 5 وفيات و4 مصابين.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثث بصعوبة من داخل حطام السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى سفاجا المركزي وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تلقت إخطارا بتصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل جامبو بطريق سفاجا القصير، مما أسفر  عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين كصيلة أولية تم نقلهم جميعا الى مستشفى سفاجا المركزي، وقد قام مرفق إسعاف البحر الأحمر بالدفع بعد ثمان سيارات لنقل المصابين والجثث.

ودفعت مديرية أمن البحر الأحمر البحر الأحمر بسيارات الدفاع المدني وذلك لإعادة الحركة المرورية، وفتح الطريق وإزالة آثار الحادث بالتنسيق مع مرور البحر الأحمر.

القصير سفاجا أعلى حصيلة وفيات يومية البحر الأحمر

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