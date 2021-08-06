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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير آثار يوضح مزيدا من المعلومات حول مركب الملك خوفو..فيديو

مركب الملك خوفو
مركب الملك خوفو

قال دكتور حسين عبد البصير، الخبير الأثري، ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، أن المركب الأولى للملك خوفو كانت موجودة في منطقة الهرم الأكبر، مؤكدا أنه كان مخططا لنقلها للمتحف المصري الكبير.

 

وأضاف عبد البصير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية” أن المركب الأولى تم نقلها للمتحف المصري الكبير، في حين أن المركب الثانية سيتم العمل على ترميمها وتجميعها حتى تكون مثل المركب الأولى.

 

وتابع  الخبير الأثري، ومدير متحف اثار مكتبة الإسكندرية، أن المركب تزن 45 طن، أطلق عليها البعض مراكب الشمس أو المراكب الجنائزية ، ولقبها البعض بـ سفن روح الآلهة .

 

مركب خوفو الشهيرة أطلق عليها البعض مراكب الشمس

 

مركب خوفو الشهيرة أطلق عليها البعض مراكب الشمس أو المراكب الجنائزية ، ولقبها البعض بـ سفن روح الآلهة ، استخدمت فى عهد الفراعنة لتعيد الملك إلى الحياة ، بعد البعث وفقا للمعتقدات المصرية القديمة ،من الأماكن المقدسة .لنتعرف على تاريخ مراكب الملك خوفو وحقيقية ، كونها من المراكب الشمسية ، يوضح لنا أحد أهم خبراء الاثار المصرية الحقيقة الكاملة فى السطور القادمة .

 

روى الدكتور مجدي فكرى أستاذ الآثار المصرية بجامعة مدينة السادات ، أن هناك 5 مراكب لـ خوفو متواجدة حول الهرم منها 2 من الناحية الشرقية و 2 من الناحية الجنوبية وأخرى بجوار طريق الأهرامات .

 

أوضح الدكتور مجدي في تصريح لـ«صدى البلد» ،أن مراكب خوفو لقبت خطأ بـ اسم مراكب الشمس ، مشيرا الى أن الحقيقية لا توجد لها علاقة نهائيا ، و الصحيح أن يطلق عليها مراكب جنائزية ،أو مراكب من المراكب التي استخدمت أثناء حياة الملك خوفو .

 

تابع أستاذ الآثار المصرية  أن بعد اكتشاف المركب الأول ،وجد على بعض قطع الخشب ، أثار الحبال ، متوقعا أن تكون مركبا استخدمها الملك خوفو ،أثناء حياته أو نقل جثمانه عليها إلى معبد الوادى ، أو إحدى المراكب الجنائزية التي يستخدمونها للنقل ،إلى العالم الأخر وفقا للعقيدة المصرية القديمة .أستكمل أن لدبنا 8 أنواع ، من المراكب الجنائزية ، تستخدم للعالم الأخر منهم 2 فقط التي يطلق عليهم مراكب الشمس وفقا للمتداول ، لافتا أن اكتشاف المركب الأول للملك خوفو تم اكتشافها سنة عام  1954 ، بالمنطقة الجنوبية بالهرم الكبير على مساحة 17 متر

مكتبة الاسكندرية الاسكندرية المنطقة الجنوبية خوفو مراكب الشمس

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