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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي

حادث
حادث

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث من أسرة واحدة بإصابات متنوعة في انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفي. 


تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، مساء  اليوم الجمعة، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها أمام قرية سبيكة، على الطريق الدولي «العريش/القنطرة شرق» الدولي، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.


أسفر الحادث عن مصرع، ح. ع. ص ، 63 سنة، وزوجته، ص. م. س ، 57 سنة، وإصابة نجلهما 30 سنة، بجروح متفرقة بالوجه واليدين وما بعد الارتجاج.

 

تم نقل المصاب إلى مستشفي العريش العام  لتلقي العلاج اللازم عن طريق سيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث واخطرت الأجهزة الأمنية بالحادث.

انقلاب سيارة إصابات متنوعة شمال سيناء الطريق الدولى عجلة القيادة مستشفي العريش العام

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