الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية اليوم السبت 7-8-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم السبت 7-8-2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم السبت 7-8-2021 فى البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية

وسجلت العملات العربية اليوم السبت :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.37 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى 4.26 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى البنك الأهلى نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21.73 جنيه للشراء و22.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.67 جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك الأهلى 4 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.