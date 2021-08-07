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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مين اللي اداها كارنية نقابة.. حلمى عبد الباقى: صوت روبى نشاز

روبى وحلمى عبد الباقى
روبى وحلمى عبد الباقى

شن الفنان حلمى عبد الباقى هجوماً على الفنانة روبى وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك . 

 

حيث نشر الفنان حلمى عبد الباقى فيديو لـ روبى من حفلة لها وعلق قائلاً : “ اتفرجو هي دي الناس اللي بتشتغل فن والناس المحترمه الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم انا خلاص مبقتش انكسف اقول اي حاجه علي اي حد ايا كان ".

 

 وتابع حلمى عبد الباقى حديثه عن روبى قائلاً : “ عاوز اعرف مين اللي اداها كارنيه نقابه وكميه النشاز اللي  والله لو حد معندوش فكره مش هيعمل ده سامحوني انا اسف لاني زهقت خلاص للعلم دي الفنانه العظيمه  روبي” .

 

وكان قد طرح المطرب حلمى عبد الباقى، أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم “بعتذرلك” والتى تم طرحها عبر قناته على موقع اليوتيوب.

 

أغنية “بعتذرلك” للمطرب حلمى عبد الباقى من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد.

 

وكان قال الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، ليس هناك مطرب يسمي مؤدي "يؤدي في الحمام يؤدي في بيتهم وليس في الفن".

 

وأضاف عبد الباقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة  المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن السوشيال ميديا أعطت الفرصة الآن لأى أحد لتقديم أي شيء، مؤكدا أن هناك شيئ غير سليم وغير مفهوم يحدث الآن في الفن.

 

قال الفنان حلمى عبد الباقى، إن المغالاة فى كل شيء خاص بالغناء خلال الفترة من الفترات مثل أجور المطربين والموسيقيين فى الاستديو وأسعار الاستديوهات أدى إلى انتشار أغاني المهرجانات

 

أضاف حلمى عبد الباقى، خلال لقائه مع الإعلامى" تامر أمين" فى برنامج" آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المطربين بسبب المغالاة فى الفترات السابقة بدأوا  فى إنتاج الأغانى لأنفسهم.

 

سبب ابتعاده عن الغناء:


وكان قال الفنان حلمى عبد الباقي، إنه سيطرح أغنية "بعتذرلك" خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة العالمى وتوجيه رسالة للرجل بضرورة الاعتذار للمرأة فى حال إهماله للعلاقات العاطفية.

 

وأوضح عبد الباقي، خلال استضافته ببرنامج ساعة بريك" المذاع عبر فضائية المحور ،  أن ابتعاده عن الوسط الفنى الفترة الماضية لأسباب لا يعلمها، مؤكدأ أن تركه للمجال الفنى لفترة  كان فى أوج شهرته ونجاحه.

 

ولفت إلى أن فترة ابتعاده عن الغناء شهد فيها تغيرات كبرى فى الساحة الفنية عمومأ وكافة المعطيات من الكلمات والألحان واختلفت المقاييس عن الفترات الماضية .

 

وأشار إلى أن طرحه لأغان جديدة يعتمد على البحث عن كلمات جديدة وغير مألوفة للحفاظ على مستواه الفنى وجب الجمهور  ، لافتا إلى أنه يجيد الأغانى اللبنانية والخليجية منذ دخوله الوسط الفنى .

 

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