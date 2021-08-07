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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة، كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الـ"أون لاين" عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

ومن هذه الدورات؛ دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال يومي 15 و16 أغسطس 2021.

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و نوه المركز بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط:
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

جامعة حلوان تحقق تقدما ملحوظا في تصنيف Webometrics


جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم عن تحقيق تقدم ملحوظ للجامعة بين الجامعات العالمية فى تصنيف Webometrics الاسبانى، وهو نظام تصنيف عالمي يعتمد على عدد من المحددات التي تقيس وتقيّم دور الجامعة ويهتم بوجهٍ خاص بتواجد الجامعة على شبكة الإنترنت ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع الإلكترونية.

 

وأكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين على النشر الدولى والذى يعد معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، وأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وتنمية المعايير المطلوبة لها، بما ادى الى التميز فى مجال النشر الدولى.
 

جامعة حلوان البرامج التدريبية لشهر أغسطس تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس دورة تدريبية مهارات الاتصال الفعال اخبار التعليم

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