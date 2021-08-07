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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

عروس
عروس

أثار مقطع فيديو متداول على TikTok تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت عروسة إندونيسية تحضر حفل زفافها وحيدة، بعدما تم عزل العريس لثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

في مقطع الفيديو المنشور على حساب TikTok لحساب مكياج باسم intans_makeup، تقف العروسة بجانب شاشة كبيرة يظهر فيها عريسها خلال عقد حفل زفافهما في إندونيسيا.

ثم يقترب عامل الكاميرا من العروسة حيث تقوم هي وعريسها بتبادل القبلات مع بعضهما البعض من خلال الشاشة ويلتقط المصورون اللحظة الرومانسية.

 

يظهر الفيديو العروسة جالسة على كرسي بمفردها لعدة ثوان، حيث كتب مستخدم TikTok في التسمية التوضيحية أن العريس "اضطر إلى عزل نفسه" بعد ثبوت إصابته بكورونا.

 

كتب حساب Intans_makeup أنه بسبب إجبار العريس على العزل حيث كان كل شيء قد تم تحضيره للزفاف، "قرر العروس والعريس وعائلاتهم أن حفل الزفاف سيستمر" بدونه.

 

حصد مقطع الفيديو المتداول عبر TikTok على أكثر من 300000 إعجاب على المنصة بعد ساعات من نشره، فيما علق عليه أكثر من 5000 شخص متعاطف مع العروسين.

 

شهدت إندونيسيا مؤخرًا ارتفاعًا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث أبلغت الدولة عن 35764 حالة على الأقل يوم الخميس، ومتوسط ​​سبعة أيام يبلغ 33875.

 

https://vm.tiktok.com/ZMdwT7tUk/

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