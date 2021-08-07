حلم السفر إلى الفضاء أصبح حقيقة.. إليك تكلفة التذاكر وموعد الانطلاق

إذا كان حلمك هو السفر إلى الفضاء فقد أتتك الفرصة على طبق من ذهب، وعندما نقول من ذهب فنحن نعنيها حقًا، فتكلفة حلم طفولتك قد تكون باهظة بعض الشئ تصل إلى 7 ملايين جنيه، لكنها لازالت ممكنة.

أعلنت شركة الفضاء الأمريكية Virgin Galactic أنها بصدد إعادة فتح مبيعات التذاكر لأي شخص يرغب في السفر إلى الفضاء، بشرط أن يمتلك 450 ألف دولار ( ما يقرب من 7 مليون جنيه مصري) كسعر مبدئي لمقعد في رحلة شبه مدارية.

حصلت شركة السياحة الفضائية الأمريكية على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية للحصول على ترخيص إطلاق تجاري كامل في يونيو مما يمهد الطريق لرواد الفضاء المتحمسين لشراء رحلة إلى النجوم.

وقد كان السير ريتشارد برانسون مؤسس شركة Virgin Galactic قد قام برحلة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة إلى الفضاء الشهر الماضي.

تتوافر الآن التذاكر للمقاعد الفردية بالإضافة إلى باقات الرحلات المتعددة والكاملة، مع إعطاء الأولوية الأولى لـ "الحجز المبكر".

وبحسب ما ورد يرافق المسافرين على متن الرحلة صديق السير ريتشارد الملياردير وزميله مالك شركة الفضاء إيلون ماسك تذكرة بالفعل.

الرحلة مدتها 90 دقيقة على متن طائرة الفضاء VSS Unity، تأخذك من Spaceport America في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الفضاء والعودة مرة أخرى.

إلى أي مدى ستذهب الرحلة إلى الفضاء؟

عندما انطلق السير برانسون في رحلة لأول مرة، بلغت في ذروتها ارتفاع 53 ميلاً (85 كم) فوق كوكب الأرض.