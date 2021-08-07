وزير التربية والتعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

مؤشرات النتائج غير صحيحة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة، ونفى كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة .

وكتب الدكتور طارق شوقى عبر حسابه الرسمى بموقع فيسبوك ". " كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له لأننا لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار.

واشار شوقى : كل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط.



واختتم : إعلان النتيجة في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس القادم. ".

اخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021



وعن آخر اخبار التصحيح واستعدادات اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن ملحمة التصحيح الالكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم : لا يوجد عنصر بشري في تصحيح امتحانات الثانوية العامة ، ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات ، ويتم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

وقال وزير التربية والتعليم : بشكل أوضح سيكون الاختلاف الملحوظ في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، متركزا في نسبة من حصلوا على اكثر من 90 % او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% : 90% وهكذا ، حيث ان اعداد الطلاب الحاصلين على هذه النسب لن تكون مثل الأعوام الماضية.