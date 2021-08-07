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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. تفاصيل مشروعات تطوير كفر الترعة القديمة ضمن حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قال المهندس سيد شعبان ، مدير إحدى مشروعات " حياة كريمة " بقرية " كفر الترعة القديمة " بمحافظة الدقهلية  ، إن هذه القرية تعد القرية الأم لأكثر من من 40 تابع ، و8 قرى مجاورة .

وأضاف المهندس سيد شعبان ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن القرية تضم مركز تكنولوجي ، يسهم في تقديم الخدمات الحكومية لباقي المراكز ، ومنها خدمات التضامن والتموين ، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين في التحرك لمسافات بعيدة .

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل انشاء مجمع طبي  ، و مجمع خدمات المواطنين ، ومركز شباب ، ومد شبكات صرف صحي ، وخدمات الغاز الطبيعي .

ولفت إلى أن قرية " كفر الترعة القديمة " تم تحديدها من ضمن القرى الأكثر احتياجا ، معقبا : " أنا فخور جدا أني بشتغل في المبادرة " .

تنمية المشروعات: توفير 23 ألف فرصة عمل بـ قرى حياة كريمة.. فيديو

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز معني بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل داخل مبادرة حياة كريمة.


أضاف "عبدالملك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هدفنا إحداث تنمية سريعة في القرى وتوفير أكبر قدر من فرص العمل بالقرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة".


أشار رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: "يتم تحديد المقومات الاقتصادية لكل قرية"، متابعا: "غيرنا استراتيجية العمل ونجحنا في توفير نحو 23 ألف فرصة عمل في 8 أشهر داخل قرى مبادرة حياة كريمة".


أوضح رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: "دورنا التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في قرى مبادرة حياة كريمة".


وزيرة التخطيط تجتمع بنواب المحافظين ومسئولي مبادرة حياة كريمة في 15 محافظة
 

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد الأضخم على مستوى العالم.


جاء ذلك في كلمة الدكتورة هالة السعيد، خلال مشاركتها في ورشة عمل، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول أهداف وآليات عمل المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بمشاركة مجموعة من نواب المحافظين ومسئولي المبادرة في 15 محافظة.

كفر الترعة القديمة حياة كريمة اخبار التوك شو هذا الصباح أعمال تطوير

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