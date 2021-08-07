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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 5.6 مليون جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا  بتعيين 526 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2520 شاباً ، وتوفير 336 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 9  دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 823 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال وليد الإمام  مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضى بالتفتيش على 380 منشأة  ، فضلا عن القيام بـ 9 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 163 محضراً سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و12  ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 44 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 22 منحة مولود جديد بإجمالي 44 ألف جنيه ، و4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه ، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية  ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 16 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالي 28 ألفاً و18 جنيه ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 4 ملايين و 954 ألف جنيه لـ 5063 عاملاً مسجلاً.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1106 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2533 عاملاً ، كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية ، تم إحالة 22 شكوى منها للقضاء ، و 12 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 150 منشأة .

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا تعيين 526 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري شهادات القيد المرتدة كعب العمل التفتيش على 380 منشأة تحرير 163 محضرا سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري

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