رسميا.. أحمد الأحمر يكسر حاجز الـ100 هدف في الأولمبياد

تخطى الأسطورة المصرية أحمد الأحمر حاجز 100 في 24 مباراة أولمبية، وذلك مع المنتخب الوطني لكرة اليد أمام إسبانيا، في المباراة الجارية حاليًا، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو 2020.

وسجل أحمد الأحمر 33 هدفًا في طوكيو حتى الآن، في مباراته الأخيرة بقميص منتخب مصر، حيث أعلن في وقت سابق اعتزاله اللعب دوليا، عقب الأولمبياد.

أهداف أحمد الأحمر الأولمبية في 24 مباراة

أثينا 2004: 18 هدفا



بكين 2008: 24 هدفا



ريو 2016: 27 هدفا



طوكيو 2020: 33 هدفا حتى الآن

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب إسبانيا على منتخب مصر بنتيجة 19-16 في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

ويسعى رجال منتخب اليد لقلب الطاولة على إسبانيا، الفوز بالميدالية البرونزية، حيث ستكون الميدالية الأولى لفريق عربي أو أفريقي في اليد بالألعاب الأولمبية.

قائمة منتخبنا الوطني لكرة اليد

“كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.