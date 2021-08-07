شوط أول .. منتخب مصر يتأخر أمام اسبانيا 19-16 للمنافسة على برونزية طوكيو 2020

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم منتخب إسبانيا علي منتخب مصر بنتيجة 19-16 في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .
قائمة منتخب مصر
تضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.