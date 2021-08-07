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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول .. منتخب مصر يتأخر أمام اسبانيا 19-16 للمنافسة على برونزية طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم منتخب إسبانيا علي منتخب مصر بنتيجة 19-16 في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 . 

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

منتخب مصر مصر طوكيو 2020

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