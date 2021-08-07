طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

"وإن أتاكم خبر موتي فتصدقوا على روحي ولو بنصف تمرة" لم تعلم نجلاء نعمة الله سعيد بنت كفر الدوار بمحافظة البحيرة أن خبر وفاتها سيكون بعد شهر واحد من كتابة تلك الكلمات.

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طلعت روحها بإيدي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة سكرتيرة داخل عيادة رمد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها بمساعدة اثنين من أقاربها بدافع السرقة والانتقام للعمل بدلاً منها في عيادة الرمد، تم ضبط المتهمين ، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة سكرتيرة داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار، في ظروف غامضة.

الغيرة



وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "نجلاء نعمة الله بدوى"، ٢٥ سنة، داخل عيادة رمد بشارع بورسعيد بكفر الدوار.



ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، تكثف ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة كفر الدوار ، جهودهم لكشف غموض الحادث وكشف مرتكبيها.



وبتوسيع دائرة الاشتباه والفحص تبين أن وراء الحادث صديقتها وتدعي "نورهان" والشهرة "نور" وإثنين آخرين أحدهما من أقاربها يدعي "محمد" وصديقه "أحمد" مقيمين بمركز كفر الدوار بدافع السرقة و الانتقام من المجني عليها والعمل بدلاً منها في عيادة الرمد، تم القبض عليهم.



واعترفت المتهمة الأولى، أثناء التحقيقات أنها أثناء أداء المجني عليها الامتحانات بالكلية كانت تقوم بأعمالها فـي العيادة و لرغبتها فـي الاستمرار بالعمل بالعيادة بدلاً منها قررت التخلص منها بقتلها وفي سبيل ذلك استعانت باثنين من أقاربها لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي لكل منهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.



أوضحت المتهمة، إنها ذهبت إلى العيادة للمجني عليها وجلست معاها للحديث و تناولت عصير، مشيرة إلى إنها قامت بإرسال رسالة هاتفية للمتهم الثاني لبدء تنفيذ الجريمة.



أضافت أن المجني عليها حاولت الاستغاثة بها أثناء قتلها من المتهم الثاني والثالث، موضحة أنه تم تنفيذ الجريمة وسرقة مبلغ مالي من المجني عليها والهروب علي الفور.



ولمزيد من التفاصيل حول الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها شاهد الفيديو التالي..