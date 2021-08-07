عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الملصق الإلكتروني.. سحب 3177 رخصة سيارة

المرور- ارشبفب
المرور- ارشبفب

سحبت الجهات المعنية ٣١٧٧ رخصة مركبة لعدم الالتزام بتركيب  الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ورفع ٣٥ سيارة ودراجة نارية متروكة متهالكة من الشوارع.

 

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

رخصة مركبة تركيب الملصق الالكتروني دراجة نارية وجود شريحة الملصق أحقية المركبات

موضوعات متعلقة

خلال يوم واحد .. سحب 3757 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحب 3634 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ترشيحاتنا

والدتي السر..أول تعقيب لـ فريال أشرف بعد التأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدورى الممتاز

مشاهد تحبس الأنفاس.. قمم جبال جنوب السعودية تعانق السماء

إيقاف العمل بـ 4 محطات من الخط الثالث للمترو حتى الأربعاء المقبل

وزير الرياضة: منتخب مصر قدم أداء مشرفاً خلال مشواره بأولمبياد طوكيو..واللاعبون فى طريق الانجازات ومنصات التتويج

تنسيق الجامعات 2021.. تمريض عين شمس: بدء اختبارات القدرات للراغبين بالالتحاق غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

شوط أول .. منتخب مصر يتأخر أمام اسبانيا 19-16 للمنافسة على برونزية طوكيو 2020

بسلاح أبيض .. ابن يقتل والده لخلافات عائلية في الدقهلية

أول تعليق من الاتحاد الدولي لكرة اليد على خسارة مصر وضياع حلم البرونزية

بالدموع .. أول تعليق من أحمد الأحمر على الهزيمة من إسبانيا في مباراة برونزية أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ