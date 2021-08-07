تعرف على طقس أسوان اليوم السبت

تشهد سماء محافظة أسوان، اليوم السبت ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة المتقطعة ، فيما تبلغ درجة الحرارة المتوقعة في أسوان اليوم العظمي 44 درجة والصغري 29 درجة .

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهره الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (4.2) درجات ، ويسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً علي القاهرة والوجه البحري وباقي الأنحاء.

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والظواهر الجوية شبورة مائية صباحاً علي مناطق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ، السواحل الشمالية ، وأمطار خفيفة الي متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من أقصي جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة تصل لحد السيول علي حلايب وشلاتين ، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق جنوب الصعيد مما يؤدي إلى إنخفاض الرؤية الأفقية.

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود ونشاط الأجهزة المعنية بالمحليات لإستكمال العمل بمنظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية ، بجانب تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة والإشغالات والتعديات ، مع إنارة الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر بإزالة عدد ( ٨ ) حالات تعدى على أراضي الدولة بمساحة 1750 م2 خلف مجمع المدارس ، وأيضاً خلف عمارات الإسكان الأجتماعي ، وكذا خلف المول الثاني منها عدد (٤ ) حالات تعدي في المهد مع مصادرة الطوب الأبيض المستخدم في البناء ، كما تم إزالة حالة تعدى على أراضى الدولة في مهدها بمساحة 800 م2 بمنطقة نجع المحطة بنطاق حى جنوب حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين ، علاوة على إزالة 18 إعلان غير مرخص .

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني علي أهالي قرية المنشية بحري بمركز كوم أمبو ، وقرية الزنيقة بمركز إدفو؛ حيث استمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية.