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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف علي أبرز أحداث يوم الجمعة داخل محافظة أسوان علي مدار الـ24ساعة

جانب من جهود محليات
جانب من جهود محليات أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ساعة خلال يوم الجمعة.

فقد أطلق مركز إبداع جامعة أسوان مشروع البرنامج التدريبي في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وذلك إنطلاقاً من حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإرتقاء بالعنصر البشري وتأهيله وإعداده بأعلى المعايير العالمية ليواكب مشروع الدولة المصرية نحو مصر الرقمية وخاصة بعد إنشاء أكبر مركز للتحول الرقمي بأسوان على مستوى الصعيد .

كما يأتي ذلك في إطار بروتوكول تعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA والمعهد القومي للاتصالات NTI بالتنسيق مع أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة .

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وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود ونشاط الأجهزة المعنية بالمحليات لإستكمال العمل بمنظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية ، بجانب تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة والإشغالات والتعديات ، مع إنارة الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر بإزالة عدد ( ٨ ) حالات تعدى على أراضي الدولة بمساحة 1750 م2 خلف مجمع المدارس ، وأيضاً خلف عمارات الإسكان الأجتماعي ، وكذا خلف المول الثاني منها عدد (٤ ) حالات تعدي في المهد مع مصادرة الطوب الأبيض المستخدم في البناء ، كما تم إزالة حالة تعدى على أراضى الدولة في مهدها بمساحة 800 م2 بمنطقة نجع المحطة بنطاق حى جنوب حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين ، علاوة على إزالة 18 إعلان غير مرخص .

 وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني علي أهالي قرية المنشية بحري بمركز كوم أمبو ، وقرية الزنيقة بمركز إدفو؛ حيث استمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية.

وقد تم إجراء الكشف الطبي على ( 1889) مواطن ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية.

وكانت قد شهدت بعض المناطق بمحافظة أسوان منذ قليل عاصفة ترابية محملة بالأتربة مما تسبب في انعدام مستوى الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية.  

وكانت قد أعلنت محافظة أسوان، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى المراكز والمدن، استعداداً لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تحسباً لأى نتائج لهذه التقلبات الجوية، والتى أعلنت عنها الأرصاد الجوية فى مناطق الصعيد، ومتابعة أى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ.

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