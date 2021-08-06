أخبار المحافظات في 24 ساعة| القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي..أمطار على أسوان.. شخص يذبح زوجته بقليوب

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث 24 ساعة الماضية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العلمين ، القبض على الفنان حسن شاكوش وذلك لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية.

في واقعة لا يصدقها العقل ألقي أب وأم منفصلين ٤ من الأبناء أكبرهم طفل ٦ سنوات واصغرهم عام ونصف مصاب بثقب في القلب في الشارع رافضين استلامهم رغم كل المحاولات.

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأعمال الجارية والمتعلقة بتنفيذ أعمال الإزالة بمنطقة عزبة أبو قرن لليوم الثالث على التوالى والمصنفة ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة مشيرة إلى أنها أنها تولى كل الاهتمام لهذا الملف الهام.

تمر اليوم الذكري السادسة لافتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لقناة السويس الجديدة، في السادس من أغسطس ٢٠١٥.

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 آخرين في حادثين منفصلين، اليوم الجمعة، بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى.

قدم بحار فلبيني الجنسية الشكر للطاقم الطبي بمستشفى حميات بورسعيد بعد أن تحسنت حالته الصحية.

أكد محمود صابر محمود شقيق الطالبة " منة الله" نجاح عملية تبرع شقيقته بفص من الكبد لوالدها والتى قررت التبرع بفص الكبد لوالدها بمستشفى الراجحي الجامعي للكبد بجامعة أسيوط .

شهدت بعض المناطق جنوب مدينة أسوان ومنها منطقة كركر هطول أمطار خفيفة إلى وسط تلبد الغيوم فى سماء المدينة وذلك تزامنا مع استعداد محافظة أسوان لاستقبال أي طوارئ خلال الفترة القادمة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض جنوب البلاد لأمطار غزيرة.

زارت وزيرة التضامن نفين قباج، اليوم الجمعة، جمعية بورسعيد النسائية لتحسين الصحة لرعاية الأيتام ببورسعيد، للاطمئنان على أبناء الدار وسماع شكواهم تلبية متطلباتهم.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث من أسرة واحدة بإصابات متنوعة في انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفي.

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ملاكى ونقل بطريق سفاجا القصير إلى 5 وفيات و4 مصابين.

"أنا قتلت مراتى ياناس بلغوا الشرطة" كانت هذه آخر كلمات المتهم محمد شقاوة بقتل زوجته طعنا بالسكين أمام أطفالها بمنطقة ميت نما دائرة مركز قليوب فى القليوبية، للمواطنين وأهالي المنطقة عقب ارتكابه الواقعة ثم حاول المتهم الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة الشقة بالطابق السابع ولكن تم السيطرة عليه وضبطه.

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 آخرين في حادثين منفصلين، اليوم الجمعة، بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى.

لقي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون على الأقل فى حادث تصادم سيارة نقل محملة بالخضار وأتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات بطريق الواحات البحرية القاهرة.