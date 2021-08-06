أخبار المحافظات في 24 ساعة| القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي..أمطار على أسوان.. شخص يذبح زوجته بقليوب

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث 24 ساعة الماضية.
لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي
ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة العلمين ، القبض على الفنان حسن شاكوش وذلك لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية.
آباء يلقون بأبنائهم في الشارع .. مأساة ٤ أطفال بالمنوفية
في واقعة لا يصدقها العقل ألقي أب وأم منفصلين ٤ من الأبناء أكبرهم طفل ٦ سنوات واصغرهم عام ونصف مصاب بثقب في القلب في الشارع رافضين استلامهم رغم كل المحاولات.
نائب محافظ القاهرة: نقل 68 أسرة من عشوائيات عزبة أبو قرن لمشروع معا.. صور
تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الأعمال الجارية والمتعلقة بتنفيذ أعمال الإزالة بمنطقة عزبة أبو قرن لليوم الثالث على التوالى والمصنفة ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة مشيرة إلى أنها أنها تولى كل الاهتمام لهذا الملف الهام.
في الذكرى السادسة للافتتاح.. وثيقة السيسي بالإيذان لحفر قناة السويس الجديدة
تمر اليوم الذكري السادسة لافتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لقناة السويس الجديدة، في السادس من أغسطس ٢٠١٥.
مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثين بـ مطروح
لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 آخرين في حادثين منفصلين، اليوم الجمعة، بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى.
بعد إصابته بكورونا.. تحسن حالة بحار فلبيني وخروجه من حميات بورسعيد
قدم بحار فلبيني الجنسية الشكر للطاقم الطبي بمستشفى حميات بورسعيد بعد أن تحسنت حالته الصحية.
11 ساعة في العمليات.. تفاصيل مثيرة في قصة تبرع فتاة بفص كبدها لوالدها
أكد محمود صابر محمود شقيق الطالبة " منة الله" نجاح عملية تبرع شقيقته بفص من الكبد لوالدها والتى قررت التبرع بفص الكبد لوالدها بمستشفى الراجحي الجامعي للكبد بجامعة أسيوط .
هطول الأمطار ببعض المناطق في أسوان
شهدت بعض المناطق جنوب مدينة أسوان ومنها منطقة كركر هطول أمطار خفيفة إلى وسط تلبد الغيوم فى سماء المدينة وذلك تزامنا مع استعداد محافظة أسوان لاستقبال أي طوارئ خلال الفترة القادمة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض جنوب البلاد لأمطار غزيرة.
وزيرة التضامن تزور جمعية بورسعيد النسائية لرعاية الأيتام
زارت وزيرة التضامن نفين قباج، اليوم الجمعة، جمعية بورسعيد النسائية لتحسين الصحة لرعاية الأيتام ببورسعيد، للاطمئنان على أبناء الدار وسماع شكواهم تلبية متطلباتهم.
مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي
لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث من أسرة واحدة بإصابات متنوعة في انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقل الجثتين والمصاب للمستشفي.
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق سفاجا - القصير إلى 5 وفيات
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ملاكى ونقل بطريق سفاجا القصير إلى 5 وفيات و4 مصابين.
شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور
"أنا قتلت مراتى ياناس بلغوا الشرطة" كانت هذه آخر كلمات المتهم محمد شقاوة بقتل زوجته طعنا بالسكين أمام أطفالها بمنطقة ميت نما دائرة مركز قليوب فى القليوبية، للمواطنين وأهالي المنطقة عقب ارتكابه الواقعة ثم حاول المتهم الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة الشقة بالطابق السابع ولكن تم السيطرة عليه وضبطه.
مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثين بـ مطروح
لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 آخرين في حادثين منفصلين، اليوم الجمعة، بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى.
مصرع وإصابة 15 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الواحات البحرية الفرافرة
لقي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون على الأقل فى حادث تصادم سيارة نقل محملة بالخضار وأتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات بطريق الواحات البحرية القاهرة.