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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زواج بعد مطاردات ورحيل دون وداع .. أسرار وحكايات في حياة دلال عبد العزيز

وفاة الفنانة دلال
وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

حزن كبير أثاره نبأ رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز منذ قليل بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاتها عن عمر ناهز 61 عاما بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المعاناة بعد الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تلحق دلال عبد العزيز بزوجها الفنان سمير غانم الذي توفي في مايو  الماضي عن عمر يناهز 84 عاما.


قصة حب استمرت 37 عامًا دون وداع

تحدثت الفنانة الراحلة دلال عبد العزير في لقاء لها سابق عن تفاصيل زواجها بالفنان الراحل سمير غانم، قائلة:" أثناء دراستي في الزقازيق، قدمت دورا في مسلسل مع الفنانة كريمة مختار، ولكن والدي رفض استكمال مشواري الفني، وسفرني للزقازيق لاستكمال دراستي، وعدت بعدها لتصوير (أصيلة) معها ومع جورج سيدهم، ووقتها كان يتم التحضير لمسرحية (أهلا يا دكتور)، ورشحني لبطولة المسلسل".

 

وأضافت: خضت اختبار للحصول على الدور، وبالفعل تم قبولي وكان سمير غانم من بين المختارين لي، وقال لي بعدها (لو أعرف إني هتجوزك بعدها ماكنتش قبلتك)".

وروت عن لقائها به في طفولتها بالإسكندرية، قائلة: "كنت هناك وكان هو يتواجد مع ثلاثي أضواء المسرح، وعندما رأيته في الشارع ركضت خلفه فوقف لعب في شعري ومشي، والآن يداعبني قائلا: (لو أعرف اني هتجوك كنت حدفتك في الماية)".

وتابعت: بعد مشاركتي في العمل معه، كان يوصلني للبيت ويعبر عن قلقه على ويشتري لي الفل، ولكن بعد الزواج كان يقول لبائع الفل: (خلاص اتجوزنا ).


وأكملت، دلال عبد العزيز "ظللت 4 سنوات أطارده للزواج منه، وكل الفنانين الكبار وقتها نصحوني بالابتعاد عنه، محمود مرسي ومحمود المليجي وعبد المنعم مدبولي، وصديق عمره جورج سيدهم نفسه"، وقاطعها سمير غانم: "ألذ دم فيهم كان فريد شوقي، عند تصوير فيلم (يارب ولد) نده لي وقال لي مش عايز تتجوز ليه، البنت حلوة وزي القشطة اتجوزها، قلت له حاضر عشان خاطرك".

وتابعت دلال عبد العزيز: العديد من النجوم توسطوا بيننا ليتزوجني ومن بينهم الراحلة كريمة مختار وميرفت أمين".

زواج دلال عبد العزيز سمير غانم فيروس كورونا كورونا

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