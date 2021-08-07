دعاء عبد السلام: الست مينفعش تساوي نفسها بالراجل

قالت الكاتبة دعاء عبد السلام ، إن المصطلحات التي تشبه " أسترونج اندبندنت وومن " هي سبب العنف الأسري ، وسبب من أسباب تعامل المرأة بشكل خاطئ مع الرجل.

وأضافت الكاتبة دعاء عبد السلام ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الكل " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2" ، أن الجانب النفسي للعنف الذي ظهر على السيدات ، مؤخرا، متابعة : " أنا من أنصار أن الست تبقى ست مش زي الراجل " .

وتابعت : لو عملنا استفتاء هنلاقي أغلب الرجالة مفتقدة لنموذج السيدة التي تشبه والدته، وذلك لأن الأجيال الحالية تتبع مصطلح " الاسترونج اندبندنت وومن ".

وأردفت أن مركز الدراسات الاجتماعية أشار إلى أن الست هي سبب العنف الأسري الدارج في المجتمع ، بسبب مكتسبات خاطئة .

