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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأصيلة العظيمة.. القومى للمرأة ينعى الفنانة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن وبالغ الأسى الفنانة القديرة دلال عبد العزيز التى وافتها المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا.


وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمز هام من رموز الفن قائلة: " الأصيلة العظيمة الفنانة حبيبه الكل دلال عبد العزيز، اسكنها الله فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة الكريمة ودعواتنا ان يلهمهم الصبر ".


وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المجلس القومى للمرأة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسى دلال عبد العزيز فيروس كورونا كورونا

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