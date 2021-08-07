سبوتيفاي Spotify توضح حقيقة إضافة ميزة AirPlay 2 إلى تطبيقها على آيفون

شارك فريق MacRumors، منشورا كتبه أحد مشرفى منتدى مجتمعات سبوتيفاي Spotify، قال فيه أن "مشكلات توافق برنامج تشغيل الصوت"، قد تكون السبب الرئيسي وراء عدم إضافة دعم ميزة AirPlay 2 إلى تطبيق iOS الخاص بها".

وفي بيان أرسلته شركة سبوتيفاي ‏السويدية، إلى موقع "the verge" التقني، بخصوص ميزة AirPlay 2، قائلة: "احتوى المنشور على إحدى صفحات مجتمع Spotify على معلومات غير كاملة بخصوص خططنا لإضافة دعم Airplay 2".

وأوضحت الشركة المالكة لخدمة البث الموسيقى والبودكاست، قائلة:" ستدعم سبوتيفاي ميزة AirPlay 2 للإصدار الخاص بنا على آيفون، ونحن نعمل على تحويل ذلك إلى حقيقة في الوقت الحالي".

منتجات آبل تدعم ميزة AirPlay 2 منذ سنوات





وكانت شركة آبل قد طرحت دعم AirPlay 2 منذ ثلاث سنوات كجزء من مزايا تحديث نظام التشغيل iOS 11.4، والذي يوفر لمستخدميها نظام Multi-room، للاستماع للموسيقى في عدة غرف مختلفة في الوقت ذاته.

وذلك بالإضافة إلى دعم ميزة التحكم الصوتي Siri، ودعما واسعا إلى حد ما عبر مجموعة واسعة من مكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون وخدمات البث الأخرى، وتعد هذه أول مرة تأتي فيه ميزة "الإرسال" من آبل، بدعما يتوافق مع الأجهزة الخارجية، بعيدا عن أجهزة الشركة.

وخلال العام الماضي، أضافت شركة آبل دعما لتمكين خدمات الموسيقى التابعة لجهات خارجية على HomePod و HomePod mini.



وفي الوقت الحالي، لا يزال بإمكان مستخدمي خدمة الموسيقى سبوتيفاي Spotify الاستمتاع بمكتبة الأغاني المفضلة لديهم عبر مكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون الذكية باستخدام ميزتي AirPlay أو Spotify Connect.

ولن يتمكن مستخدمو سبوتيفاي Spotify، من الاستفادة من إمكانات AirPlay 2 حاليا، ومن بينها تقليل زمن الوصول والصوت متعدد الغرف والتحكم في Siri .

ووفقا للموقع التقني، يتوافق دعم خاصية AirPlay فقط مع منتجات آبل والتي تعمل بنظام التشغيل iOS، فلا يزال من المفترض أن يعمل مع أي تطبيق صوتي طالما أنك تستخدم عناصر التحكم في التشغيل على مستوى نظام التشغيل.