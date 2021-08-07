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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدلة حرير.. أسيل عمران تفاجئ الجمهور بـ لوك غريب .. شاهد

أسيل عمران
أسيل عمران

شاركت الفنانة أسيل عمران، صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

 وظهرت الفنانة أسيل عمران بإطلالة مختلفة وجذابة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

 

تأنقت أسيل عمران وهي ترتدي بدة من الحرير بان الأخضر مكونة من جاكيت اوفر سايز وبأكمام طويلة، وعيها بنطال واسع ايضا بنفس اللون،  وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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وتركت أسيل عمران، خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت أسيل عمران، بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي شادو، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

أسيل عمران 



ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار أسورة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.


حياة أسيل عمران الأسرية

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

مسيرة أسيل عمران الفنية
 

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.
 

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
 

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.
 

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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